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Согласован новый график проведения ЕГЭ в этом году

13:02
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

В нем учли возможность пересдать один предмет до начала приемной кампании

Министерство просвещения и Рособрнадзор согласовали новый график проведения ЕГЭ в этом году. Документ опубликован на портале размещения правовой информации. Изменения учитывают возможность пересдать один экзамен до начала вступительной кампании. 
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Исключения составляют выпускники прошлых лет. Тем же, кто заканчивает школу в этом году, еще раз сдать экзамен, чтоб улучшить баллы, можно будет 4 и 5 июля. 

Экзамены в этом году начинаются 23 мая. В этот день одиннадцатиклассники сдают географию, литературу и химию. Это предметы по выбору. Обязательный русский язык школьники сдают 28 мая. А математику - 31 мая. Таким образом те, кто не будет поступать в вузы после школы, освободятся уже с 1 июня.

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