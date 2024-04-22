ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль ответил на заявление Польши о размещении ядерного оружия

13:10
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Анджей Дуда уверяет, что готов к этому

Российские военные предпримут ответные шаги в случае размещения американского ядерного оружия в Польше. Такое заявление сделал в понедельник, 22 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дуда не исключил размещение в Польше ядерного оружия НАТО

Комментируя высказывание польского президента Анджея Дуды на эту тему, спикер Кремля предупредил, что "военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации" этих планов.

В России будет предпринято все необходимое, чтобы "гарантировать нашу безопасность", цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила, что потенциальные ядерные объекты в Северной Европе станут законными целями в случае прямого военного столкновения России с НАТО.

При этом министр обороны Великобритании Грант Шэппс утверждал, что "ядерные риски растут" в том числе потому, что Россия якобы "пытается использовать безответственную ядерную риторику, чтобы вынудить другие страны прекратить оказание помощи" Киеву.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.