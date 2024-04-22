Кремль ответил на заявление Польши о размещении ядерного оружия

Анджей Дуда уверяет, что готов к этому

Российские военные предпримут ответные шаги в случае размещения американского ядерного оружия в Польше. Такое заявление сделал в понедельник, 22 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя высказывание польского президента Анджея Дуды на эту тему, спикер Кремля предупредил, что "военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации" этих планов.

В России будет предпринято все необходимое, чтобы "гарантировать нашу безопасность", цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила, что потенциальные ядерные объекты в Северной Европе станут законными целями в случае прямого военного столкновения России с НАТО.

При этом министр обороны Великобритании Грант Шэппс утверждал, что "ядерные риски растут" в том числе потому, что Россия якобы "пытается использовать безответственную ядерную риторику, чтобы вынудить другие страны прекратить оказание помощи" Киеву.

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