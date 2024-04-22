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Всем фигурантам дела об убийстве москвича из-за парковки предъявлено обвинение

13:28
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Ранее были задержаны шесть человек

Следствие просит об аресте шести фигурантов дела об убийстве москвича из-за парковки.
Появились новые данные по делу об убийстве на парковке в Москве

Им предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 17 апреля на Краснодарской улице в Москве. 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома. 24-летний местный житель сделал водителю замечание.

Иностранец напал на москвича, избил его, ударил ножом в живот и скрылся с места преступления. Раненый скончался в больнице. Позже подозреваемый и двое его соучастников были задержаны в Ростовской области. Всего по делу было задержано шесть человек – убийца, его отец, друг и братья.

Мигрант находился в России нелегально, временная регистрация просрочена. В ходе обысков в квартире убийцы обнаружены 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов наличными. Кому принадлежат эта крупная сумма денег и насколько законен их оборот, сейчас выясняется.

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