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Песков прокомментировал слухи о приравнивании военкоров к военнослужащим

13:17
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Они появились после гибели военкора "Известий" в зоне СВО

Кремлю неизвестно о каких-либо официальных инициативах о приравнивании военкоров к участникам боевых действий. Об этом в понедельник, 22 апреля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В зоне СВО погиб военкор "Известий" Семен Еремин

Спикер Кремля напомнил, что эта тема неоднократно поднималась. Однако "есть большая разница между работой, которую выполняют военкоры, и той работой, которую выполняют непосредственно военнослужащие с оружием в руках".

В любом случае Кремль ничего не знает об официальных предложениях на этот счет, цитирует Пескова РИА Новости.

В феврале тема приравнивания военных корреспондентов к бойцам уже поднималась. Тогда Песков подчеркивал, что военкоры не являются прямыми участниками конфликта на Украине, а потому было бы неправильно "линейно приравнять их к участникам СВО".

В администрации главы государства рассказывали, что Владимир Путин высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать, тем более что это "важный элемент получения президентом информации с мест".

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