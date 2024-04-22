Российские военные продолжают укреплять позиции

Группировка "Юг" Вооруженных сил России полностью освободила Новомихайловку в Донецкой Народной Республике, улучшив тактическое положение по переднему краю. Об этом в понедельник, 22 апреля, рассказали в российском Министерстве обороны.

В ведомстве уточнили, что при этом было несено поражение живой силе и технике сразу десяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Спорное, Миньковка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Острое.

Потери неприятеля составили до 410 военнослужащих, девять автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция РЭБ "Анклав" и склад боеприпасов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За день до этого уже появились сообщения о том, что на южнодонецком направлении штурмовые группы морских пехотинцев отбили у ВСУ Новомихайловку. Поселок перешел под полный огневой контроль российских бойцов, сейчас они выявляют остатки украинских подразделений, засевших в населенном пункте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российские вооруженные силы, задействованные в спецоперации, улучшают свои позиции. Как подчеркивал спикер Кремля, "в целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна", ее не изменят планы Вашингтона отправить Киеву новую военную помощь.

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