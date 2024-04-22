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В Молдавии решили усложнить россиянам получение гражданства

13:59
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

За год заявки на получение гражданства Молдавии подали около 9 тысяч россиян

Агентство государственных услуг Молдавии планирует представить кабмину поправки в закон о гражданстве, которые обяжут соискателей сдавать экзамен на знание молдавского языка. Это создаст сложности для уроженцев России, считает директор ведомства Мирча Ешану.
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Как заявил Ешану в эфире телеканала TV8, "для тех, кто родился в России и всю жизнь прожил там, это будет сложно", однако "в нынешних региональных условиях не думаю, что это обязательно плохое решение".

Действующие законодательные нормы не требуют при восстановлении гражданства Молдавии подтверждать знание государственного языка.

Ранее бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен заявил, что Запад заготовил "план Б" на случай поражения Киева в конфликте на Украине. По словам эксперта, пресловутый план подразумевает использование Молдавии в качестве плацдарма против России.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что власти Молдавии постыдным и циничным образом пытаются лишить своих граждан памяти об общих страницах истории с Россией. Политик предупредила, что потомки осудят за это нынешних молдавских политиков.

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