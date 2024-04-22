В Царицынском парке прошли соревнования по спортивной орнитологии

За три часа команды должны были найти на огромной территории диких птиц, сфотографировать их и определить вид

В Царицынском парке нашли время считать ворон. Да и не только их, птиц здесь много, в том числе краснокнижных. Участники соревнований по спортивной орнитологии за 3 часа должны отыскать как можно больше пернатых, сфотографировать их, а после определить разновидность.

"После того, как они определили виды, они загружают свои данные на специальную платформу и начинается работа жюри. В течение недели жюри осматривает результаты. В жюри как раз присутствуют профессиональные биологи и орнитологи, те, которые хорошо разбираются в птицах", - говорит Светлана Подвинцева, заместитель начальника управления эколого-просветительской деятельности Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.

Чем более редкий вид удается запечатлеть, тем больше баллов за фотографию присудят. Причем художественная составляющая не так важна. Некоторые кадры и правда завораживают, но главное - изучить места обитания птиц и разнообразие видов.

"Пока стандартный набор для московских парков — это зяблики, синиц много, лазоревку тоже видела уже, сняла. Сегодня конкретно моя цель - достать домового воробья. Их в парках не очень много, но нам для соревнования важно найти этот вид", - говорит Екатерина Мартынова.

Искусственные приманки здесь использовать запрещено, поэтому приходиться запастись терпением и знаниями о поведении птиц.

"В первую очередь, надо хоть немного знать птиц, которых ты будешь искать. Как они выглядят, очень здорово помогает, если по голосам знаешь. То есть ты слышишь, откуда она кричит, и уже взгляд ориентируешь", - делится секретами Екатерина Мартынова.

На соревнования приехали и юные орнитологи. Одни только увлекаются наблюдением за птицами, другие уже осознанно выбрали углубленное изучение биологии.

"Чомга была, сову нашли, ну еще синицы, зяблики, щегол был", - говорит Светлана Ефанова.

Кто-то охотится за птицами, а кто-то за знаниями и опытом. Профессионалы из других регионов приехали в Царицыно, чтобы потом провести такое мероприятие у себя

"Для меня это опыт, потому что такие соревнования хочу устроить у нас в Башкирии. Хотелось через себя всю эту технику проведения, организации этого соревнования провести", - рассказывает Эльза Габасова.

Это не только удовольствие, но и полезное дело. Ведь птицы - индикатор состояния экологии. Судя по всему, в Царицыно с ней все в порядке. С начала сезона в парке насчитали уже 74 вида пернатых, 20 из них - особо редкие.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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