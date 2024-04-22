В Москве начались занятия в первой Школе волонтёра культурного наследия

За пять месяцев студенты смогут овладеть азами реставрации

Тонкости восстановления памятников монументального искусства из металлов и камня - тема первого из блоков занятий в школе волонтеров культурного наследия. Овладевать азами реставрационного дела на безвозмездной основе добровольцы, желающие трудиться на благо города с этой весны могут на базе ресурсного центра Мосволонтер. Занятия проводят действующие специалисты и преподаватели Государственного научно-исследовательского института реставрации.

"Уличные памятники преимущественно монументальной скульптуры, исторического некрополя, мемориальные доски и т.д, то есть мы будем два месяца глубоко на уровне студентов погружаться в этот материал с теоретической точки зрения, а затем те, кто закончат наш курс, смогут присоединиться к его продолжению и опробовать полученные теоретические навыки уже на практике", - говорит Анастасия Макарова, ученый секретарь ФГБНИУ "Государственный научно-исследовательский институт реставрации".

Практические занятия, для которых кураторы подберут реальные объекты культурного наследия – то, ради чего многие из волонтеров стремились попасть сюда на занятия. Чтобы стать слушателями курса, нужно было написать мотивационное письмо и рассказать о причинах своего желания познакомиться именно с реставрационным мастерством. Евгения работает в сфере IT, а в свободное время ведет небольшой блог о Москве, её культуре и истории. Теперь в нем появляются и фото c занятий.

"Думала: Боже, сейчас как набегут, как набегут, мне не останется места, сразу подала заявку, как смогла. Вот меня взяли, я здесь. Почему реставрация? Мне хочется чем-то помогать своему городу", - говорит Евгения Титаренко.

А Светлана - волонтер со стажем и уже давно участвует в мероприятиях Департамента культуры, где нужна помощь добровольцев. С помощью учебного курса решила свои навыки усовершенствовать.

"Я понимаю, что мы будем помогать реставраторам, мы не реставраторы, мы будем работать под присмотром. Но все равно это захватывает, когда ты - в душе художник. Здесь я отдыхаю душой и наслаждаюсь", - говорит Светлана Артемьева.

Программа занятий в школе волонтеров культурного наследия рассчитана на 5 месяцев. По итогам специализированного обучения самые прилежные будут зачислены в профильный волонтерский корпус.

"На сегодня при департаменте образовался целый волонтерский корпус, общая численность которого уже более 170 человек. Мы видим интерес к работам по культурному наследию и видим огромное желание людей повышать свой профессиональный навык, участвовать в более сложных работах", - говорит Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы.

А всего уже более 27000 москвичей помогают на регулярной основе городу на объектах культуры. Их привлекают к работе на различных акциях в библиотеках, музеях, исторических усадьбах, а также особо важных столичных мероприятиях.

Татьяна Сидорова, Всеволод Борискин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"