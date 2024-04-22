В Москве прошла ассамблея "Управление образованием"

Обсуждали качество подготовки обучающихся в системе дошкольного и среднего звена

В Общественной палате сегодня проходит ассамблея "Управление образованием". Спикеры обсуждают, как повысить качество подготовки обучающихся в системе дошкольного и среднего звена.

Один из вопросов - взаимодействие семьи и профильных организаций. Участники отмечают: сейчас образование становится более суверенным, строится на основе российских ценностей и служит социальным лифтом для молодёжи.

"Сегодня мы говорим про такие проекты. Это и "Движение первых", это и большие волонтёрские программы, которые действительно оказывают влияние на профилактику деструктивных течений в молодёжной среде и на воспитание патриотического отношения к нашей стране", - рассказала Вероника Пиджакова, директор всероссийского форума "Педагоги России".



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