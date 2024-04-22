В Казани прошел экологический форум для учителей и школьников

Юные участники узнали много нового

Насекомые, обитающие в тропиках, палочники, и даже шипящие мадагаскарские тараканы - эндемики одноименного острова - пошли по рукам. Редкие виды жуков, богомолы и многоножки как будто сошли со страниц учебника биологии. Вот этот экземпляр выращен из яйца. Теперь он обитатель школьного живого уголка.

А в гимназии "Заман" есть настоящее тепличное хозяйство. Ученики выращивают клубнику и овощные культуры. Передовой опыт лучших образовательных учреждений Татарстана обобщили на открытом форуме "От экологического образования - к экологической культуре". Участники - учителя биологии, экологии. Свои проекты привезли и ребята. Рассказали об охране природы, раздельном сборе мусора, энергосбережении, разумном потреблении природных ресурсов.

"Так важно приучать детей к заботе о природе с детства, к тому, чтобы они любили природу и защищали её. Возможно, в каком-то смысле это окажет влияние на выбор его будущей профессии. Так нужны юные натуралисты, естествоиспытатели, гидрометеорологи, почвоведы, пчеловоды", - говорит Наталья Торнквист, генеральный директор Благотворительного фонда "Возрождение Природы".

Участники узнали о работе смарт-экогорода и мобильной лаборатории по выявлению нитратов, об устройстве школьной метеостанции и истории движения юннатов. Завершили мероприятие награждением авторов лучших инновационных методик в области экологического воспитания.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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