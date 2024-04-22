Путин обсудил с Алиевым развитие отношений с Азербайджаном

Лидеры уделили торгово-экономическому сотрудничеству особое внимание

Развитие отношений и стратегического партнерства между Москвой и Баку обсудили сегодня в Кремле президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, который прибыл в Москву с рабочим визитом.

Основное внимание лидеры уделили торгово-экономическому сотрудничеству, а также вопросам региональной безопасности. Приветствуя гостя, Владимир Путин напомнил, что в эти отмечается 50-летие БАМ, а одним из организаторов этого грандиозного проекта, важного для всего Советского Союза, был отец президента Азербайджана Гейдар Алиев.

"Думаю, да не думаю – уверен: все усилия, труды, годы работы, которые ваш отец вложил в реализацию этого огромного проекта, и сегодня играют существенную роль, причём не только для России, но и для всего Содружества Независимых Государств. Имею в виду, что так или иначе многие наши партнёры используют эту транспортную артерию", - отметил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"