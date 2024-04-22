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Стало известно, почему Израиль отказался от масштабного удара по Ирану

14:29
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Важно не допустить эскалации

США и союзники отговорили Израиль нанести более масштабный удар по Ирану.

О давлении со стороны рассказали газете The New York Times (NYT) трое высокопоставленных израильских чиновников.

Изначально Израиль намеревался ударить по нескольким военным объектам в Ираане, в том числе вблизи Тегерана. Однако из-за давления США, Великобритании и Германии, а также в виду отсутствия серьезного ущерба от иранских ударов, было решено дать ограниченный ответ, чтобы "избежать эскалации".

Израиль планировал направить на Иран истребители, но вместо этого выпустил некоторое количеством ракет с самолетов недалеко от границы. Одна ракета якобы поразила зенитную батарею Ирана, а другая "взорвалась в воздухе".

Более масштабная израильская атака повысила бы вероятность крупного регионального конфликта, отмечает газета.

13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля десятки беспилотников и крылатых ракет. В Тегеране назвали это ответом на атаку с воздуха консульского отдела посольства исламской республики в Дамаске. В ЦАХАЛ после атаки заявили, что перехватили 99% из 350 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов.

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