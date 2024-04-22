Пострадавшего также переехали трактором

В Подмосковье избили Героя России. Информация об этом появилась в социальных сетях. Как сообщается, ЧП произошло в деревне Вырубово. А нападавшие – мигранты из одной из стран Средней Азии.

По информации источника, прежде чем мужчине нанесли побои, его переехали трактором. При этом виновные не понесли наказания. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Главное управление СК России по Московской области проверит эту информацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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