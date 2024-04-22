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Столтенберг оценил законопроект США о помощи Украине

14:39
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Документ пока не принят

Новая помощь Соединенных Штатов Украине сможет изменить ситуацию на поле боя. Такое мнение высказал в понедельник, 22 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Европа и США помогают Украине в ущерб собственной безопасности

Политик выразил абсолютную убежденность в том, что американские власти "смогут быстро доставить помощь на поле боя, на передовую", что очень поможет украинским военным, сообщает РИА Новости.

Ранее японские власти заявили, что уже помогли киевскому режиму более чем на 12 миллиардов долларов. В Токио обещают продолжать "взаимодействие, прежде всего, с США и станами G7, а также странами-партнерами для установления справедливого и продолжительного мира на Украине".

Тем временем в Главном управлении разведки украинского Министерства обороны заявили, что Украину с мая ждет трудная ситуация в связи с тем, что российская армия начнет крупное наступление в Донбассе.

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
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