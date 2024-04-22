Они не помогают ВСУ переломить ситуацию

Польза от переданных Киеву Западом танков Leopard является никчемной, учитывая российское господство в воздухе. Об этом пишет El País со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

Как заявил изданию собеседник под вымышленным именем Феникс, "польза Leopard на фронте сейчас является нулевой".

Источник газеты утверждает, что общался "с тысячей солдат", на основе чего сделал "заключение, что военная теория НАТО бесполезна, если не сочетать ее с советской".

Ранее СМИ писали, что западные танки Abrams и Leopard на Украине уничтожать легко. Тяжелые боевые машины вязнут в грязи и теряют подвижность. Вдобавок к и без того немалому весу украинцы крепят на поставленную им западную бронетехнику динамическую защиту, что лишь усугубляет ситуацию.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские бойцы в ходе специальной военной операции развеяли миф о неуязвимости западной бронетехники, уничтожая ее и другое вооружение и военную технику, которой Запад снабжает киевский режим.

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