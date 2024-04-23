Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Львам, возможно, придется ехать в другой город, а Девы могут получить обещанные средства

Овны

События, волновавшие вас последние две недели, сходят на нет. Уже завтра ситуация начнет меняться, а вы поблагодарите жизнь за все, что сделало вас сильнее.

Тельцы

Представители знака, желающие похудеть, скоро смогут достичь своей цели. Но чтобы на все ваши планы хватило сил, абстрагируйтесь от внешнего мира, меньше общайтесь.

Близнецы

Вы закончите какое-то важное дело, которое считаете своим детищем. Если останетесь недовольны результатами, не печальтесь – следующее получится идеально.

Раки

Значительный процент представителей знака скоро покинет свое место работы. Кто-то шел к этому давно и сознательно, а кто-то уволится на эмоциях. Ну а почему бы и нет?

Львы

Суета придет, откуда не ждали: вы планировали заниматься совсем другим, и вдруг как снег на голову новая информация. Возможно, придется срочно ехать в другой город.

Девы

Вы узнаете какой-то результат, связанный с деньгами. Возможно, вам выплатят давно обещанные средства или наоборот, удержат проценты, налог или штраф.

Весы

Луна в вашем знаке конфликтует с Венерой в Овне – будет трудно найти общий язык с женщинами или с собой. Избегайте спонтанных поступков в личной жизни!

Скорпионы

Вы можете внезапно изменить свое решение, отказаться от прав или не продлить договор. Делайте как считаете нужным, вы не обязаны оправдываться за это.

Стрельцы

Высок риск рассориться с друзьями. Если это не входит в ваши планы, не поддавайтесь эмоциям, но помните, что в дружбе важна взаимность.

Козероги

Сегодня день сепарации. Если вы живете с родителями, придет отчаянное желание съехать. В целом все представители этого знака могут задуматься о переезде, покупке или продаже жилья.

Водолеи

Настроение будет подталкивать вас к написанию прощального письма или заявления об увольнении. Что ж, возможно пришло время перейти на новую ступень!

Рыбы

Берегите свои деньги – сегодня они утекают, как вода. Если у вас нет сбережений, честно ответьте на вопрос: почему? Тогда поймете, как вам их создать.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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