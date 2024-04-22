В МВД раскрыли обстоятельства задержания главы МЧС Чечни

Министра ловили с помощью ежей и наручников

МВД по Северному Кавказу провело проверку после попытки задержания начальника ГУ МЧС Чечни Алихана Цакаева.

Автомобиль регионального министра задержали на границе с Дагестаном за нарушение ПДД, отказ предъявить документы и попытку скрыться от полиции. Как сообщили в правоохранительных органах, машина GMC "Yukon" двигалась по встречной полосе Федеральной трассы Р-217 "Кавказ", создавая угрозу для участников дорожного движения.

"На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения и предъявления документов на право управления ТС гражданин не реагировал, вел себя агрессивно, высказывался нецензурной бранью в адрес полицейских и предпринял попытку скрыться", - рассказали "Интерфаксу" в полиции.

Автомобиль пришлось останавливать принудительно с помощью инженерного заграждения, а в отношении самого Цакаева - применить физическую силу и наручники. Во время задержания он несколько раз ударил правоохранителей.

В настоящий момент полицейская проверка окончена, материалы дела будут переданы в Следственный комитет.

Цакаева задержали 17 апреля на контрольно-пропускном пункте "Герзельский мост" на границе Чечни и Дагестана. На кадрах, распространенных в социальных сетях, можно заменить, как министра выволокли из салона и положили лицом в асфальт.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал случившееся с Цакаевым провокацией и призвал власти Дагестана принять меры в отношении тех, кто проводил задержание. В свою очередь в Махачкале заявили проведении проверки действий полицейских, подчеркнув, что не стоит "дополнительно подогревать ситуацию" и "бросать тень на мундир сотрудников МВД".

По данным депутата Госдумы от Дагестана Султана Хамзаева, Цакаев управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

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