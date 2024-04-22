Сильнейшее за 50 лет наводнение произошло на юге Китая

Пришлось эвакуировать 83 тысячи человек

В Китае 4 человека погибли, еще 10 числятся пропавшими без вести в результате наводнений на юге страны. Об этом сообщает газета The Washington Post. Отмечается, что стихия была сильнейшей за последние 50 лет.

Еще 18 апреля на страну обрушились дожди и ураганы. Избыток влаги, в свою очередь, спровоцировал оползни. В реках уровень воды поднялся до критических отметок. Более миллиона домохозяйств лишились электроэнергии. Пришлось закрыть тысячу школ.

С поселением Гуандунь была потеряна связь. Восстановить ее удалось только с помощью спутников и дронов. Спасатели обнаружили разрушения в результате оползней. Эвакуировать пришлось 83 тысячи человек.

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