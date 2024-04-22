Зеленский: Ситуация в мире играет на руку России

Политик прокомментировал обострение на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в мире в настоящее время играет на руку России.

В интервью французскому блогеру Уго Траверу выдержки из которого приводит РИА Новости, украинский политик прокомментировал влияние эскалации на Ближнем Востоке на ситуацию на Украине.

Как заявил Зеленский, "мы понимаем, что это действительно играет на пользу России" и приходится признать сильные стороны россиян.

Ранее в Главном управлении разведки украинского Министерства обороны заявили, что Украину с мая ждет трудная ситуация в связи с тем, что российская армия начнет крупное наступление в Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после помощи британских ВВС в отражении иранской атаки на Израиль у него появились вопросы британскому коллеге Дэвиду Кэмерону. Киев недоволен тем, что Запад не хочет оказать аналогичную помощь Украине.

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