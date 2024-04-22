Зеленский рассказал о страхе Запада перед Россией

Если бы не боялись, помогли бы Украине войсками

Запад боится полномасштабного конфликта с Россией, именно поэтому он не отправляет свои войска на Украину. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в очередном интервью западной прессе.

Как сказал Зеленский YouTube-каналу HugoDécrypte, США и Европа не помогают Киеву своими воздушными или другими силами, потому что боятся начала войны с Россией. Западную политику он назвал циничной. По словам украинского лидера, получается, что Ирана США не боятся, поскольку пакет военной помощи Израилю они одобрили.

Законопроект о выделении 61 миллиарда долларов Украине палата представителей американского Конгресса приняла в субботу. Также было решено конфисковать суверенные активы России в пользу Украины. В Кремле решение конгрессменов назвали ожидаемым и отметили, что такой шаг еще больше обогатит Штаты и разорит Украину.

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