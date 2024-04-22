Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве байкера

В СИЗО он пробудет до 18 июня

Замоскворецкий суд Москвы санкционировал заключение под стражу Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве байкера Кирилла Ковалева. Под арестом Аббасов останется как минимум до 18 июня.

Защита обвиняемого просила избрать в качестве меры пресечения домашний арест, но суд с этим не согласился. Также отказано в ходатайстве о переквалификации дела на причинение смерти по неосторожности с убийства группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре около жилого дома. Это не понравилось Ковалеву. В ответ на возражения байкера Аббасов достал нож и нанес Ковалеву ранения, от которых тот скончался.

Аббасов уверяет, что в его действиях не было умысла, однако "так получилось". При этом после случившегося он попытался скрыться — задержали его в Ростовской области.

Обвинение предъявлено также отцу, дяде, двум двоюродным братьям и другу Аббасова, хотя адвокат уверяет, что они непричастны к случившемуся и пытались убедить своего родственника сдаться полиции, сообщает ТАСС.

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