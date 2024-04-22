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Мосгордума рассмотрит законопроект об укрупнении муниципалитетов ТиНАО

15:28
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

ТиНАО стало полноценной частью столицы

Административно - территориальная реформа повысит качество жизни в Новой Москве. Об этом сообщил АГН "Москва" председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

В электронной базе Мосгордумы опубликован законопроект о новом о административном делении в ТиНАО, документ внесен в столичный парламент. По словам Шапошникова, административная реформа станет залогом развития Новой Москвы на годы вперед.

"Отмечу, что за 12 лет прошел переходный период, ТиНАО стало полноценной частью Москвы. Дальнейшее развитие этих территорий требует новой системы управления и соответствующей нормативной базы. Новое административное деление ТиНАО простимулирует экономический рост и технологическое развитие, позволит привести качество жизни в Новой Москве", – сказал Алексей Шапошников.

Ранее сообщалось, что около 770 тыс. квадратных метров индивидуального жилья ввели в ТиНАО в прошлом году. Это и крупные жилые комплексы, и малоэтажки, и индивидуальные дома.

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