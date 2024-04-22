Столтенберг рассказал, когда Украина получит Patriot

НАТО может передать системы ПВО в ближайшее время

Некоторые страны НАТО уже в ближайшее время смогут передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу PBS.

Чиновник отметил, что Германия уже заявила о намерении передать дополнительную систему ПВО. Другие союзники должны будут сделать подобные заявления в ближайшие дни. Сейчас страны НАТО инспектируют свои производства, чтобы понять – есть ли у них возможность восполнить количество вооружения. Столтенберг добавил, что Киев нуждается не только в оружии, но и в боеприпасах к нему.

Напомним, Россия неоднократно заявляла, что поставки оружия только подрывают процесс мирного урегулирования противостояния на Украине. НАТО по сути оказывается втянутым в конфликт.

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