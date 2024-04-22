Премьер и президент Польши повздорили из-за ядерного оружия

Политики разошлись во мнениях о размещении оружия НАТО

Глава польского правительства Дональд Туск выступил с критикой в адрес президента Польши Анджея Дуды после того, как тот не исключил вероятность размещения ядерного оружия Североатлантического альянса.

Туск предложил сделать так, чтобы " все возможные инициативы, прежде всего, очень тщательно готовились теми людьми, которые несут за это ответственность".

Также польский премьер призвал подчеркнул, что необходима "уверенность, что нам это нужно", сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Североатлантический альянс не планирует увеличивать число стран блока, размещающих ядерное оружие на своей территории.

В Кремле подчеркивали, что "ядерная война — это последнее средство, прощальное средство", а потому рассуждения США и стран ЕС на тему ядерной войны крайне безответственны и опасны. При этом российские военные будут готовы дать ответ на враждебные шаги западных государств.

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