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В МЧС заявили о стабилизации паводковой ситуации в Оренбургской области

15:41
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Активная фаза половодья в Курганской и Тюменской областях также проходит

Ситуация с паводком в Оренбургской области стабилизировалась. В Курганской и Тюменской областях проходит активная фаза половодья, заявил глава МЧС России Александр Куренков.

В Кургане паводок достиг пика
Паводок в Оренбурге продолжает набирать силу

Уровень воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижается, сообщил глава МЧС в Оренбурге, на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка. Куренков подчеркнул, что сейчас необходимо сосредоточиться на защите населенных пунктов, дорог и мостов.

Глава МЧС ранее назвал весенний паводок 2024 года крупнейшим за десятилетия. Он призвал бросить все силы на помощь пострадавшему населению, восстановление домов и объектов экономики, передает ТАСС.

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