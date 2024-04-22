Будапешт против этого предложения

Евросоюз предлагает выделить членам интеграционного объединения в совокупности 2 миллиарда евро за поставки вооружений Украине. Деньги, по замыслу Брюсселя, должны поступить через Еврпоейский фонд мира. Об этом в понедельник, 22 апреля, рассказал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Как подчеркнул дипломат, Венгрия выступает против реализации этой инициативы, поскольку не получила гарантий того, что венгерские компании не окажутся в "черном списке" международных спонсоров войны.

Сийярто предупредил, что пока "Украина не прекратит "охоту на ведьм" против венгерских предприятий, мы не согласимся на такое предложение", сообщает РИА Новости.

Ранее глава венгерского кабмина Виктор Орбан заявил, что Украина не может считаться суверенным государством, она – протекторат Запада. По мнению политика, если бы Украина не рвалась в Североатлантический альянс, то ничего подобного сейчас не было бы.

При этом Венгрия отказалась вносить свой вклад в фонд военной помощи Украине на 100 миллиардов евро, подчеркнув, что несколько других стран НАТО тоже не поддерживают эту идею.

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