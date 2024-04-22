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Потомки папуасов ответили на обвинения Байдена

16:04
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Премьер Папуа-Новой Гвинеи прокомментировал предположения, что родственника Байдена съели

В Папуа-Новой Гвинее возмутились предположением президента США Джо Байдена, что его дядю съели туземцы в середине XX века. Премьер-министр страны Джеймс Мараппе дипломатично предположил, что американский лидер "оговорился". Об этом сообщает Reuters

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Мараппе уверен - его страна "не заслуживает такого ярлыка". Напомним, ранее Байден заявил, что в этой части страны "в то время было много каннибалов", и когда к ним попал летчик, потерпевший крушение, то его просто съели. 

Ранее ученые из Папуа-Новой Гвинеи ответили на обвинения американского лидера. Они написали, что у местных племен был обряд погребения, связанный с употреблением мертвой человеческой плоти. Но это никак не было связано с ритуальными убийствами. И тем более поеданием белого человека. 

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