Потомки папуасов ответили на обвинения Байдена

Премьер Папуа-Новой Гвинеи прокомментировал предположения, что родственника Байдена съели

В Папуа-Новой Гвинее возмутились предположением президента США Джо Байдена, что его дядю съели туземцы в середине XX века. Премьер-министр страны Джеймс Мараппе дипломатично предположил, что американский лидер "оговорился". Об этом сообщает Reuters.

Мараппе уверен - его страна "не заслуживает такого ярлыка". Напомним, ранее Байден заявил, что в этой части страны "в то время было много каннибалов", и когда к ним попал летчик, потерпевший крушение, то его просто съели.

Ранее ученые из Папуа-Новой Гвинеи ответили на обвинения американского лидера. Они написали, что у местных племен был обряд погребения, связанный с употреблением мертвой человеческой плоти. Но это никак не было связано с ритуальными убийствами. И тем более поеданием белого человека.

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