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"Секретное оружие Путина" мешает полетам британских авиакомпаний

16:33
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Утверждают, что Россия вырубила GPS и Galileo над Польшей и Прибалтикой

Россия мешает британским авиакомпаниями летать над Польшей и Прибалтикой. Британские СМИ утверждают, что виной тому "секретное оружие Путина", установленное в Калининградской области.

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Как пишет газета The Sun, Россия вырубила британцам навигационные системы GPS и Galileo. В результате британские самолеты теряют координаты, а пилоты боятся летать. Издание публикует фотографию системы РЭБ "Тобол", утверждая, что именно ее работа угрожает безопасности воздушных судов.

Ранее в Польше и Швеции жаловались на то, что армия России, якобы, глушит сигналы спутниковой навигации. Авторы материала сообщают, что только за последние месяцы странные помехи возникли почти на 4000 рейсов. Всего же с августа прошлого года, согласно приведенной инфографике, зафиксировано 46 тысяч случаев опасных сбоев, за которыми может стоять Кремль, утверждает газета.

Издание пишет, что поддельные данные заставляют коммерческие самолеты отклоняться от курса и даже пикировать, чтобы избежать фантомных препятствий, которых на самом деле не было. Авиационные источники назвали эту тактику “чрезвычайно опасной” и представляющей серьезную угрозу безопасности полетов.

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