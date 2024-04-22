ПВО сбила украинскую ракету "Точка-У" над Белгородской областью

Ранее был уничтожен беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить террористическую атаку на российскую территорию. Противник запустил ракету, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, ВСУ пытались применить тактический ракетный комплекс "Точка-У" для удара по объектам на территории Российской Федерации. Попытка теракта была пресечена дежурными средствами ПВО около 15:40 мск.

Ранее сегодня Минобороны сообщало об атаке украинского дрона на Белгородскую область. Беспилотник самолетного типа был ликвидирован силами противовоздушной обороны.

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