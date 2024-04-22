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ПВО сбила украинскую ракету "Точка-У" над Белгородской областью

17:02
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Ранее был уничтожен беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить террористическую атаку на российскую территорию. Противник запустил ракету, сообщили в Минобороны.

Над Белгородской областью сбили украинскую ракету "Точка-У"
Российские ПВО за сутки сбили 3 самолета Су-25 и 2 ракеты "Точка-У"

По данным военного ведомства, ВСУ пытались применить тактический ракетный комплекс "Точка-У" для удара по объектам на территории Российской Федерации.  Попытка теракта была пресечена дежурными средствами ПВО около 15:40 мск.

Ранее сегодня Минобороны сообщало об атаке украинского дрона на Белгородскую область. Беспилотник самолетного типа был ликвидирован силами противовоздушной обороны.

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