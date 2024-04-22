"Урок цифры" проведут для школьников

Цель урока - сформировать представление о технологиях, применяемых в электронной коммерции

С 6 по 31 мая 2024 года в рамках всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" запланировано проведение мероприятия по теме "Технологии в интернет-торговле".

Организаторами проекта выступают Минцифры России, Минпросвещения России, АНО "Цифровая экономика и компания Ozon Tech в партнерстве с ключевыми российскими организациями сферы информационных технологий.

Урок адресован учащимся 1-11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.

Цель урока - сформировать представление обучающихся о технологиях, применяемых в электронной коммерции, познакомиться с профессиями аналитика, программиста и тестировщика.

3 мая 2024 года в 10:00 на сайте проекта https://урокцифры.рф запланировано проведение вебинара для педагогов. Более подробная информация доступна на сайте урокцифры.рф.

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