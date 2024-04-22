Бандеру и Шухевича решили перезахоронить на военном кладбище под Киевом

На 100 гектарах захоронят "выдающихся борцов за независимость Украины"

Новое национальное военное кладбище появится под Киевом в районе села Мархалевка. На площадке размером в 100 гектаров планируется захоронить "выдающихся борцов за независимость Украины", заявил украинским СМИ замдиректора мемориального кладбища Ярослав Старущенко

Старущенко сообщил, что на новой площадке планируется перезахоронить останки лидера "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры. Также туда перевезут прах генерала "Украинской повстанческой армии" (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) Романа Шухевича.

Под военное кладбище выделят 100 гектаров. Площадь рассчитана на 150 тысяч захоронений. Чтобы определить тех, кто достоин быть захороненым на новом кладбище, будет создан специальный орган, сообщил Старущенко агентству "Укринформ".

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