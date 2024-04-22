ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бандеру и Шухевича решили перезахоронить на военном кладбище под Киевом

18:07
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

На 100 гектарах захоронят "выдающихся борцов за независимость Украины"

Новое национальное военное кладбище появится под Киевом в районе села Мархалевка. На площадке размером в 100 гектаров планируется захоронить "выдающихся борцов за независимость Украины", заявил украинским СМИ замдиректора мемориального кладбища Ярослав Старущенко

Медведев отметил генетические особенности бандеровцев
Минобороны опубликовало документы о зверствах бандеровцев

Старущенко сообщил, что на новой площадке планируется перезахоронить останки лидера "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры. Также туда перевезут прах генерала "Украинской повстанческой армии" (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) Романа Шухевича.

Под военное кладбище выделят 100 гектаров. Площадь рассчитана на 150 тысяч захоронений. Чтобы определить тех, кто достоин быть захороненым на новом кладбище, будет создан специальный орган, сообщил Старущенко агентству "Укринформ".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Роман Шухевич
Роман Шухевич
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.