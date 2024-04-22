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Харьковчане сняли на видео, как ВС России обрушили телевышку

18:41
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

На ней располагались системы связи ПВО

ВС России нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове. По данным подполья, на ней располагались элементы системы связи украинской ПВО.

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Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удар по телевышке, которая располагается на улице Деревянко, был нанесен в 16:30. Взрывом срезало треть конструкции, на которой была антенна связи противовоздушной обороны.

В соцсетях появились видео, на которых запечатлен момент падения телебашни. После того, как вышка была разрушена, в городе наблюдаются проблемы с телевизионным сигналом.

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