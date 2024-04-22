Путин провел встречу с Алиевым. Главное

Основное внимание лидеры уделили торгово-экономическому сотрудничеству

Развитие отношений и стратегического партнерства между Москвой и Баку обсудили сегодня в Кремле президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, который прибыл в Москву с рабочим визитом. Основное внимание лидеры уделили торгово-экономическому сотрудничеству, а также вопросам региональной безопасности.

Это первая встреча президентов после их переизбрания. Последний раз Ильхам Алиев приезжал в Москву ровно год назад. Потом встречались в Бишкеке на саммите глав государств СНГ. Тогда лидеры обсуждали вопросы, связанные с ситуацией в Нагорном Карабахе. Именно Россия смогла остановить эту войну в 2020-м. Именно наши миротворцы все это время помогали мирному населению. И, выполнив миссию, покинули территорию.

"Спасибо за приглашение. Россия – является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и более широкой географией. И от действия, взаимодействия наших стран зависит очень многое", - отметил Ильхам Алиев.

Теперь у Баку, Еревана и Москвы появился шанс реанимировать трехсторонний формат переговоров. Два года назад Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии. И это стало хорошим толчком для решения многих, в том числе экономических вопросов.

"У нас растёт товарооборот: он достиг уже более четырёх миллиардов долларов. И много интересных направлений сотрудничества в реальном секторе экономики, в кооперации, в инфраструктуре", - сказал Путин.

Несомненно, важным фактором такого плотного сотрудничества стала и общая история. Это прочный фундамент отношений России и Азербайджана, отметил Ильхам Алиев. Визит президента пришелся в годовщину строительства Байкало-Амурской магистрали. Той самой, что курировал отец Ильхама Алиева. Гейдар Алиев сам ездил по объектам и общался с рабочими. А сегодня его сын вместе с Владимиром Путиным встречается с ветеранами-БАМовцами. Российский президент поздравил участников встречи.

Тогда путь в будущее строили всем миром. Ведь возведение гигантской по своей протяженности магистрали стало настоящим вызовом для страны. БАМ имел и военно-стратегическое значение, и экономическое. Работать приходилось в сложных геологических и климатических условиях. Трасса длиной более 4 тысяч километров проходит через 6 горных хребтов, пересекала 6 судоходных рек. Строители БАМа зачастую жили в очень суровых условиях, отметил Путин. Гости встречи вспоминают, как было тяжело.

Именно поэтому, сказал Владимир Путин, сейчас нужно заняться условиями жизни тех, кто продолжает дело поколений. Это и масштабное обновление, и развитие транспортной инфраструктуры, ЖКХ, капитальный ремонт, строительстве школ, больниц, детских садов.

А, на самом деле, БАМ – это больше, чем просто железная дорога. Направления грузопотоков за последние два года резко сменили курс. Стратегическое решение тогда – связать Европу и Азию - стало особенно важным сегодня, когда страна развернулась на Восток.

"Тогда говорили и сейчас можно подтвердить – это символ мечты и романтических устремлений целого поколения. БАМ — это и воплощение колоссального труда, мужества двух миллионов совсем молодых людей со всего Советского Союза. Они осуществляли во всех смыслах уникальный проект, равных которому не было в мировой истории", - сказал Путин.

Еще один проект - международный транспортный коридор "Север-Юг" - тому подтверждение. Это целый комплекс маршрутов: морской, железнодорожный и автомобильный, по которому грузы Южной Азии будут попадать в Европу через Центральную Азию, Кавказ и Россию.

"Транспортный коридор "Север-Юг" должен стать примером широкой международной кооперации. Новых логистических маршрутов... глобального юга. Мы приглашаем все заинтересованные государства к участию в проекте", - сказал Путин.

Несмотря на западные санкции и, так называемую, изоляцию, российская экономика крепнет, а количество партнеров растет.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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