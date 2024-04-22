Мишустин познакомился с разработками студентов и выпускников МФТИ

Премьер посетил Физтех

Сервис, созданный студентами Московского физико-технического института для вывоза вторсырья, может использоваться в федеральном проекте "Генеральная уборка". Об этом заявил сегодня глава кабмина Михаил Мишустин - он посетил МФТИ.

Премьер познакомился с разработками студентов и выпускников вуза, которые уже применяются на производствах в разных сферах экономики. Среди них - программно-аппаратный комплекс управления автоматическим погрузчиком.

Также Михаилу Мишустину показали и другие разработки подразделений вуза – центра гибридной микроэлектроники Института квантовых технологий, научно-технологического центра и транспортных электрохимических решений Института электродвижения.

Стоит отметить, что МФТИ в ближайшие годы будет входить в федеральную программу стратегического лидерства "Приоритет-2030". В её рамках вуз сможет участвовать в прорывных государственных проектах в области новых технологий энергетики, телекоммуникации, искусственного интеллекта и робототехники.

А ранее подмосковном Долгопрудном премьер посетил Центральную аэрологическую обсерваторию Росгидромета. В том числе благодаря этим разработкам по точности прогнозов Росгидромет входит в пятерку лучших метеослужб в мире.

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