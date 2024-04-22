"КЭС-БАСКЕТ" активно развивается

В Саратове прошел суперфинал Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ". Чемпионат проводится с 2007 года и сегодня в этот проект уже вовлечено более трех миллионов мальчишек и девчонок. В нынешнем сезоне за победу боролись почти 18 тысяч команд из 80 регионов России. Впервые в соревнованиях приняли участие школьники из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

На саратовской площадке спортивного центра "Протон-Арена" - виртуозные обходы и подачи. Сложно поверить, что игроки - не профессионалы, а обычные школьники, которые стали участниками самого масштабного детского спортивного проекта страны – чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ".

"У нас в этом году 80 субъектов Российской Федерации, на сегодняшний момент мы самый крупный школьный спортивный проект страны: 17,5 тысяч команд, более 12,5 тысяч общеобразовательных организаций принимают участие в чемпионате. Благодаря компании "Ренова" проект предоставляет мячи, форму, наградную продукцию", - рассказал Дмитрий Самарин, генеральный директор Школьный баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ".

В решающих играх суперфинала на поле встретились почти 600 игроков, их поддерживают более тысячи болельщиков.

"Очень крутой турнир! Спасибо организаторам, что сделали такое шоу, праздник для всех нас!" – говорит Мария Сергеева, игрок команды из Свердловской области.

Благодаря проекту талантливые школьники получают путевку в мир большого баскетбола. Все матчи проводятся при поддержке Группы компаний "Ренова" и энергетической компании "Т Плюс".

"Для компании это стало традицией, поскольку мы уже в 17-й раз это проводим и поддерживаем. И то, что это детский спорт, для нас очень важно. Мы считаем, что таким образом мы вносим вклад в развитие территории, где мы работаем", - отметил Александр Вилесов, генеральный директор ПАО "Т Плюс".

По традиции чемпионат школьников завершился "матчем звезд" - на паркет вышли победители и призёры Олимпийских игр, чемпионата мира и Европы. Они показали детям мастер-класс и вдохновили на новые победы. По словам организаторов, "КЭС-БАСКЕТ" активно развивается. За годы существования проекта в него было вовлечено около 3 миллионов детей со всей России и даже стран ближнего зарубежья.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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