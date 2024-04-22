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Генерал ВСУ признал потерю лучших специалистов украинской армии

19:04
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Военный назвал ситуацию очень тяжелой

Вооруженные силы Украины лишились лучших специалистов за два года боевых действий. Причина в том, что их использовали не по назначению, заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос.

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По словам генерала, ВСУ потеряли самых лучших военных в Артемовске. При этом ВС России, по оценке Кривоноса, своих профессионалов использует правильно и активно.

Ситуацию на фронте военный назвал очень тяжелой. Украинские военнослужащие, по его словам, жалуются на нехватку оружия, людей, правильно организованной разведки и огневого обеспечения. ВС России тем временем активно использует авиацию, беспилотники, ее артиллерия работает круглосуточно – что усугубляет положение ВСУ, передает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал "Прямой".

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