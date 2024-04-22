Вакансию кота с зарплатой 50 тысяч рублей опубликовала компания в Сочи

В компании заявляют, что это не шутка

Строительная компания в Сочи опубликовала вакансию кота-новосела. Соискателю предлагается зарплата в 50 тысяч рублей и ДМС с прививками.

Хвостатому сотруднику предстоит перед заселением жильцов в новый дом переступать порог и проверять жилье на скрытые дефекты. Среди требований к кандидату - соблюдение всех кошачьих ритуалов - умывать лапой морду, мурчать и устраивать "ночной тыгыдык".

В компании корреспонденту KP.RU подтвердили, что объявление не шутка. Им нужен один кот, и для его отбора будет организован конкурс.

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