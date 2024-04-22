Путин оценил значение БАМа для суверенитета России

Благодаря ему стал возможен разворот логистики на восток

БАМ и Транссиб имеют огромное значение для политического и экономического суверенитета страны. Россия намерена реализовать планы ускоренной модернизации этих железнодорожных магистралей, заявил российский президент Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что БАМ во многом определяет логистику на весь 21 век. Именно благодаря Байкало-Амурской магистрали стал возможен разворот логистики на восток. В результате страна получила колоссальные возможности для освоения Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану.

Президент России поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа, а также всех, кто сейчас занимается реконструкцией магистрали. Путин подчеркнул, что Россия приглашает все заинтересованные государства в проект по созданию транспортного коридора "Север-Юг", передает РИА Новости.

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