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Путин оценил значение БАМа для суверенитета России

20:40
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Благодаря ему стал возможен разворот логистики на восток

БАМ и Транссиб имеют огромное значение для политического и экономического суверенитета страны. Россия намерена реализовать планы ускоренной модернизации этих железнодорожных магистралей, заявил российский президент Владимир Путин.

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Российский лидер подчеркнул, что БАМ во многом определяет логистику на весь 21 век. Именно благодаря Байкало-Амурской магистрали стал возможен разворот логистики на восток. В результате страна получила колоссальные возможности для освоения Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану.

Президент России поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа, а также всех, кто сейчас занимается реконструкцией магистрали. Путин подчеркнул, что Россия приглашает все заинтересованные государства в проект по созданию транспортного коридора "Север-Юг", передает РИА Новости.

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