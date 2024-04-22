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Российские войска захватили в Новомихайловке натовское оружие

21:10
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

В том числе и запрещенные фосфорные гранаты

Трофейное вооружение украинских войск производства стран НАТО захватили в Новомихайловке ВС России. В числе трофеев оказались и запрещенные боеприпасы, сообщил командир роты отряда "Шторм" с позывным Артист.

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Военный рассказал журналистам, что в числе трофеев были противотанковые ракетные комплексы Jаvelin, американский пулемет калибра 7,62, пулемет турецкого производства Canik, шведский гранатомет Carl Gustaf. Также среди захваченного оружия - одноразовые гранатометы и фосфорные гранаты. Это запрещенный боеприпас, фосфор горит 45 секунд при температуре 2400 градусов.

Об освобождении села Новомихайловка на южнодонецком направлении ранее сообщили в Минобороны России. Освобождение этого населенного пункта приближает окружение Угледара - крупнейшего хаба ВСУ на этом направлении, передает ТАСС.

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