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Стало известно, почему Трамп согласился с отправкой помощи Украине

21:52
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Конгресс убедил экс-президента, что Киев расплатится российскими ископаемыми

Дональда Трампа убедили, что Киев сможет расплатиться с Вашингтоном за помощь за счет ресурсов новых российских регионов. На этих условиях экс-президент США согласился с выделением нового пакета помощи Украине, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По данным издания, сенаторы-республиканцы провели "небольшую стратегическую разъяснительную работу", которая помогла убедить Трампа в целесообразности предложенных мер.

В статье отмечено, что экс-президент открыт к идее предоставления Киеву кредита, но желает для США гарантии возвращения средств. Трампу объяснили, что  Украина богата полезными ископаемыми. Но выплаты зависят от победы над Россией, поскольку большая часть ресурсов находится на "оккупированных территориях".

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