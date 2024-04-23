Лондон анонсировал крупнейший пакет помощи Украине

Его стоимость составит 500 миллионов фунтов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал предоставить Украине крупнейший пакет помощи, включающий различное оборудование и боеприпасы.

В новый пакет войдут 60 катеров для морских рейдов, свыше 1,6 тысячи ударных ракет и снарядов для систем ПВО, 160 бронемашин Husky, 4 миллионов патронов к стрелковому оружию.

Также Лондон обещает Киеву 500 миллионов фунтов стерлингов (более 617 миллионов долларов) финансовой помощи, пишет The Guardian.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что хочет ускорить развертывание лазерного оружие дальнего действия DragonFire для его возможной передачи Украине. Его можно развернуть не только на суше, но также на кораблях и беспилотниках.

Тем временем общемировые траты на оборону достигли рекорда за всю историю — 2,443 триллиона долларов в 2023 году. Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) уточнил, что в топ-10 государств, которые потратили на оборону больше всего, вошла и Великобритания.

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