ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лондон анонсировал крупнейший пакет помощи Украине

08:19
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Его стоимость составит 500 миллионов фунтов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал предоставить Украине крупнейший пакет помощи, включающий различное оборудование и боеприпасы.
Страны G7 развивают собственное производство, благодаря "помощи" Украине

В новый пакет войдут 60 катеров для морских рейдов, свыше 1,6 тысячи ударных ракет и снарядов для систем ПВО, 160 бронемашин Husky, 4 миллионов патронов к стрелковому оружию.

Также Лондон обещает Киеву 500 миллионов фунтов стерлингов (более 617 миллионов долларов) финансовой помощи, пишет The Guardian.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что хочет ускорить развертывание лазерного оружие дальнего действия DragonFire для его возможной передачи Украине. Его можно развернуть не только на суше, но также на кораблях и беспилотниках.

Тем временем общемировые траты на оборону достигли рекорда за всю историю — 2,443 триллиона долларов в 2023 году. Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) уточнил, что в топ-10 государств, которые потратили на оборону больше всего, вошла и Великобритания.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военная помощь Украине
Военная помощь Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.