Силы ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда над Белгородской областью

Ночью в регионе звучала ракетная опасность

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Белгородской областью четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха".

Киев попытался ударить по объектам на территории России сегодня ночью, сообщили в Минобороны нашей страны.

Ранее в Белгороде и области звучал сигнал ракетной опасности. Позднее губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что силы ПВО сбили несколько воздушных целей. Люди не пострадали, повреждения получили частный дом в поселке Разумное и автомобиль.

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