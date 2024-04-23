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Названы страны, куда можно отправиться без визы и загранпаспорта на майские праздники

08:32
  • вторник
  • 23 апреля 2024

В часть из них есть прямые рейсы

Россиянам в преддверии длинных майских праздников назвали направления, куда можно отправиться без визы и загранпаспорта.

Только по внутреннему паспорту можно поехать в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению, Абхазию и Южную Осетию, рассказали в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Для путешествия в Белоруссию можно воспользоваться самолетом, поездом или автомобилем. Билеты Москва-Минск обойдутся от 10,2 тысячи рублей. Также из столицы можно улететь в Гомель и Брест.

Прямые рейсы есть в казахстанские Астану, Алма-Ату, Актау и Шымкент. Стоимость билетов варьируется от 13 до 18 тысячи рублей.

Легко добраться и до Киргизии: из Москвы летают прямые рейсы в Бишкек и Ош, стоимость билетов начинается от 14 тысяч.

В Армению по внутреннему паспорту можно въехать только через аэропорты Еревана и Гюмри. Цены за билеты на самолет начинаются от 21 тысячи рублей.

В Абхазию и Южную Осетию прямых рейсов нет, можно добраться автомобильным транспортом или лететь с пересадкой. Чтобы попасть в Абхазию, лучше долететь самолетом до Сочи, а затем пересесть на маршрутку. В случае с Южной Осетией – самолетом до Владикавказа, а оттуда на автобусе до Цхинвала.

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