Приграничный регион постоянно подвергается атакам ВСУ

В Белгородской области жертвами украинских атак с февраля 2022 года стали 120 мирных жителей, из них 11 детей. Об этом в понедельник, 22 апреля, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Как сообщается в Telegram-канале политика, с начала специальной военной операции от обстрелов противника пострадал 651 мирный житель области, включая 51 ребенка.

В Белгородской области сохраняется повышенный, "желтый", уровень террористической опасности и сопутствующие ограничения.

В марте в школах приграничных районов Белгородской области досрочно объявили каникулы. Такое решение было принято, сходя из оперативной обстановки: лишь за неделю регион обстреливали с территории Украины более тысячи раз.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что от украинских ударов по российской территории с начала 2024 года погиб 201 мирный житель, украинские военные выпустили 22 тысячи боеприпасов по гражданским объектам в России.

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