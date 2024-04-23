ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белгородские власти назвали число жертв обстрелов за время СВО

08:36
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Приграничный регион постоянно подвергается атакам ВСУ

В Белгородской области жертвами украинских атак с февраля 2022 года стали 120 мирных жителей, из них 11 детей. Об этом в понедельник, 22 апреля, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

При обстреле Белгородской области погибла беременная женщина
ВСУ обстреляли предприятие в курском поселке

Как сообщается в Telegram-канале политика, с начала специальной военной операции от обстрелов противника пострадал 651 мирный житель области, включая 51 ребенка.

В Белгородской области сохраняется повышенный, "желтый", уровень террористической опасности и сопутствующие ограничения.

В марте в школах приграничных районов Белгородской области досрочно объявили каникулы. Такое решение было принято, сходя из оперативной обстановки: лишь за неделю регион обстреливали с территории Украины более тысячи раз.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что от украинских ударов по российской территории с начала 2024 года погиб 201 мирный житель, украинские военные выпустили 22 тысячи боеприпасов по гражданским объектам в России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.