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Трое детей погибли при пожаре в Бурятии

08:24
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Малыши пытались спрятаться от огня в шкафу

В Бурятии во время пожара погибли трое маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Малышам было от года до 4 лет. В момент  ЧП они остались в доме одни. 

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Ребятишки пытались спрятаться от огня и дыма в шкафу. Там их и обнаружили в задымленном помещении спасатели. К сожалению, помочь детям было уже невозможно. Они задохнулись в дыму. 

Родители все это время были в соседнем доме. Площадь возгорания составила 39 квадратных метров. Пожарным понадобилось несколько часов, чтобы потушить строение и пролить конструкцию. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, который выясняет все обстоятельства произошедшего. 

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Пожар в Бурятии
Пожар в Бурятии
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