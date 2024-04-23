Трое детей погибли при пожаре в Бурятии

Малыши пытались спрятаться от огня в шкафу

В Бурятии во время пожара погибли трое маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Малышам было от года до 4 лет. В момент ЧП они остались в доме одни.

Ребятишки пытались спрятаться от огня и дыма в шкафу. Там их и обнаружили в задымленном помещении спасатели. К сожалению, помочь детям было уже невозможно. Они задохнулись в дыму.

Родители все это время были в соседнем доме. Площадь возгорания составила 39 квадратных метров. Пожарным понадобилось несколько часов, чтобы потушить строение и пролить конструкцию. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, который выясняет все обстоятельства произошедшего.

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