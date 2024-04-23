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Коротченко о новом пакете помощи Украине: "Это продление агонии режима Зеленского"

09:22
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Агония будет кровавой, убежден эксперт

Военная помощь, которую США намерены выделить Украине, не изменят ситуации на поле боя. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что наши войска улучшают позиции, динамика боевых действий для всех понятна, и американские поставки приведут лишь к новым жертвам среди украинцев. Закон о выделении киевскому режиму военной помощи, уже одобренный Палатой представителей Конгресса, во вторник рассмотрит Сенат США.

Последствия такого решения в эфире программы "События. 25-й час"про прокомментировал Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона". Он отметил, что из 60 с лишним миллиардов долларов Киев получит лишь небольшую часть.

"За счет этого решения Украина получит дальнобойные системы и, может быть, ракеты ATACMS. Соответственно боеприпасы, другую номенклатуру оружия. Здесь важно понимать, что это продление агонии режима Зеленского. Это будет кровавая агония. Я полагаю, что это все-таки где-то месяцев 7-8 для того, чтобы Украина могла как-то просуществовать, продержаться. А дальше как ситуация развернется. Конечно, серьезно рассчитывать на победу Киева Запад уже не может. Потому что провалилось украинское контрнаступление. Сейчас меняется тактика на оборону. Но это активная оборона, которая будет сопровождаться нанесением ударов по объектам в глубине территории России", - заявил Коротченко.

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