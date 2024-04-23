Перевернули все с ног на голову

Большой спортивный праздник - Олимпийские игры в Париже стартуют менее чем через 100 дней. Но праздник пока не выглядит радостным. На улицах французской столицы - постоянные беспорядки и манифестации: в поддержку Палестины, против исламофобии и расизма.

Эммануэль Макрон всеми силами старается не только выглядеть радушным хозяином, но и заработать авторитет миротворца и подыграть Украине. На предложение устроить перемирие на время соревнований ответил Зеленский: "Я не верю в это перемирие, не верю ни в какое перемирие с Россией".

Едва ли кто-то верил в то, что идея президента Франции сработает. Поддерживать киевский режим оружием и деньгами, при этом говорить о мире - странно всё это.

Многие парижане решили уехать на время игр из столицы. И заработать на туристах. Но были удивлены тем, что спрос на квартиры явно не соответствует предложению. 250 евро за ночь? Нет, такой Париж нам не нужен!

Французская пресса раздувает скандал вокруг участия трансгендеров в Олимпийских играх. Указывая на то, что ни о каких справедливых состязаниях речь идти не может, когда мужчины, вдруг почувствовавшие себя женщинами, легко побеждают соперниц.

"Достаточно немного логики и хорошей памяти, чтобы прояснить ситуацию и понять, как в очередной раз мы решили отрицать очевидное и перевернули всё с ног на голову".

А попытки разных исследователей доказать, что мужчины-трансгендеры ничем не превосходят биологических женщин в результатах, называют совершенно справедливо просто псевдонаучной уткой.

В действительности всё не так как на самом деле.

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