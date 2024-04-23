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"Вояджер-1" впервые за пять месяцев передал данные о своем состоянии

08:59
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Зонд находится на расстоянии 24 миллиардов километров от Земли

Межзвёздный зонд "Вояджер-1" впервые за пять месяцев передал данные о своём состоянии. Самый удалённый от Земли рукотворный объект был запущен ещё в 1977 году и находится сейчас на расстоянии 24 миллиардов километров.

Основную миссию по исследованию Юпитера и Сатурна аппарат завершил ещё сорок лет назад, после чего продолжил путь в межзвёздное пространство. Большая часть оборудования всё ещё работает. Сбой в передаче данных был зафиксирован в ноябре, однако специалистам НАСА удалось дистанционно перепрограммировать бортовой компьютер.

Помимо научной аппаратуры, на зонде закреплён футляр с золотой пластинкой с посланием для внеземных цивилизаций.

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Зонд "Вояджер-1"
Зонд "Вояджер-1"
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