Под огнем вывел танк из-под обстрела: новые подвиги российских военных

Российские бойцы проявляют мужество и отвагу

Майор Алексей Скворцов оперативно возвращает в строй поврежденную технику. Ремонтно-восстановительному подразделению приходится эвакуировать её прямо с поля боя. По потерявшему ход российскому танку Т-72БЗ противник вел минометный огонь, однако Скворцов с подчиненными на тягаче сумел вывезти бронемашину из-под обстрела, не дав врагу её уничтожить.

Гвардии сержант Алексей Остапчук с экипажем БМП сумел преодолеть минное поле и выйти к позициям ВСУ. При захвате опорника наши десантники ликвидировали пулемётный расчет и семь боевиков. Грамотные действия Алексея позволили штурмовым отрядам успешно продвинуться вперед.

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