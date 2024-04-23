Матвиенко прокомментировала изъятие российских активов

По мнению спикера Совета Федерации, это разрушит мировую экономику

Если российские активы будут изъяты, то это разрушит мировую экономику. И в Европе это прекрасно понимают. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в интервью агентству РИА Новости, комментируя решение палаты представителей конгресса США.

Напомним, нижняя палата американского парламента в субботу большинством голосов поддержала законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. В этот же день был принят документ, который подразумевает выделение Киеву военной помощи на сумму 61 миллиард долларов.

Матвиенко назвала это решение "беспрецедентным в истории" и предрекла, что это разрушит доверие в мировой экономике. Так как шаг абсолютно нелегитимный.

Напомним, в результате введения санкций против России, в Европе и США были заморожены суверенные активы страны и средства частных инвесторов. Общая сумма попавших под ограничения средств - 300 миллиардов долларов.

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